ريال مدريد يغري توتنهام بثلاثة لاعبين لضم كين

بات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قريبًا جدًا من تقديم عرضه الأول لضم المهاجم الإنجليزي، هاري كين، نجم توتنهام، وفقا لتقرير صحفي فرنسي.

وكان كين قد لوّح منذ أيام بإمكانية رحيله عن السبيرز، لو استمر غياب الفريق عن تحقيق البطولات.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن عرض ريال مدريد سيشمل 3 لاعبين، وهم خاميس رودريجيز، وجاريث بيل، ومارسيلو.

وأشار التقرير إلى أن اللاعبين الثلاثة، يحظون بثقة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، وخصوصًا الثنائي الأول.

ويعتبر هذا الثلاثي هو الأنسب، لتخفيض قيمة التعاقد مع كين، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تواجهها الأندية بسبب فيروس كورونا الجديد.