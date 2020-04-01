بالصور.. كيف تعاملت متاجر وأسواق المدينة مع الإجراءات الوقائية من كورونا؟

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: التزمت متاجر وأسواق المواد الغذائية والخضراوات بالمدينة المنورة بالإجراءت الاحترازية والوقائية التي فرضتها أمانة منطقة المدينة المنورة لمنع وصول فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وانتقاله للمستهلكين من المواطنين والمقيمين أثناء التسوق. ويتم عرض المنتجات من الخضار والفواكه وتقديمها للمستهلكين بعد غسلها وتعقيمها وتغليفها، وكما تتم عملية غسل وتعقيم وتطهير الأرضيات ورفوف المواد الغذائية وعربات التسوق بشكل مستمر. وحرصت المتاجر والأسواق بالمدينة المنورة على توفير كل ما يلبي طلبات المتسوقين وتوفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات وترك مسافة مناسبة بين المتسوقين التي حددتها بعض الأسواق بوضع عبارات إرشادية تحدد المكان المناسب للوقوف. Advertisements

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