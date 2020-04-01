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أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، الفئات المطبق عليها تمديد فتر الإقامة، دون التزامات مالية.
وقالت الجوازات، عبر تويتر: الإعفاء من المقابل المالي يُطبق على الوافدين، العاملين في المهن التجارية المنتهية إقامتهم من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/20م حتى 1441/11/9هـ الموافق 30/6/2020م.
ولفتت الجوازات إلى أن الإعفاء من المقابل المالي، يتم من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهذه الفئات آليا، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات توضح الفئات المستفيدة من تمديد فترة الإقامة لمدة 3 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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