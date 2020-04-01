قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة في يونيو القادم حتى إشعار آخر؛ بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. ويشمل هذا القرار المباريات بين المنتخبات الوطنية، بما فيها الودية، ومباريات دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر تأجيل جميع المباريات المقررة في يونيو القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.