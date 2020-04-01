سحب 6 معقمات للأيدي غير مطابقة للمواصفات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

سحبت بلدية دبي 6 أنواع من معقمات الأيدي، ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، على خلفية حملة تفتيشية مكثفة، للتحقق من سلامة منتجات مضادات الجراثيم، ومنها معقمات اليدين المتداولة في السوق، حيث سحب 102 عينة مختلفة الأحجام من المنتجات المتداولة في السوق، للمطابقة والتحليل المخبري، وتبين بعد الفحص عدم مطابقة العينات الست، لاحتوائها على الميثانول، وهو سائل عديم اللون، يستخدم مذيباً وذو رائحة نفاذة، وله درجة عالية من السمية، وخطر على الصحة، حيث يؤثر في الجهاز العصبي، ويسبب الدوار والصداع، وتهيجاً في الجلد والجهاز التنفسي، وقد يتسبب بالعمى في حالات التسمم الشديدة. وعلى الفور سحبت تلك التشغيلات بصورة نهائية من السوق وحظر تداولها، وهذه المنتجات:

رقم التشغيلة

المنتج

320104

LULU Hand Sanitizer - 500ml

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24286

COSMO Hand Sanitizer - 65ml

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03200050MF

Ziva Hand Sanitizer - 250 ml

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24291

FEAH Hand Sanitizer - 50ml

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AMEYA Isopropyl Alcohol - 70ml

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3200105

LULU HAND SANITIZER 250ML

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وجار التنسيق مع الجهات الصحية والحكومية المحلية والاتحادية من أجل حظر تداول تشغيلات تلك المنتجات بشكل نهائي من جميع أسواق الدولة، وأكدت البلدية استمرار تنفيذ تلك الحملات وبشكل دوري لضمان تداول منتجات مطابقة وآمنة.

مطابقة المنتجات

يذكر أن بلدية دبي تقوم بتقييم وتسجيل جميع منتجات مضادات الجراثيم «المطهرات» ومنها معقمات الأيدي في نظام منتجي، بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وفعاليتها وإمكانية استخدامها للتطهير سواء للاستخدام الشخصي أو المنزلي أو للمؤسسات، كما تقوم الدائرة بإجراء الفحوص المخبرية المعتمدة لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة والتحقق من فاعليتها.

وللتأكد من حالة المنتجات الاستهلاكية وتسجيلها، بالإمكان استخدام التطبيق الذكي «منتجي» وعبر المسح الضوئي للباركود الخاص بالمنتج عبر التطبيق باستخدام كاميرا الهاتف الذكي، لتمكين الجمهور من تعزيز الرقابة المجتمعية للإبلاغ عن المنتجات غير المسجلة مباشرة عبر التطبيق وحسب التصنيفات المعتمدة في بلدية دبي

وتهيب بلدية دبي بالمستهلكين للإبلاغ عن تلك المنتجات غير المطابقة من خلال الرقم المجاني للبلدية 800900، أو من خلال تطبيق Dubai 24/7، أو عبر موقعها الإلكتروني: dm.gov.ae.