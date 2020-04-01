نوع جديد من عناكب الطاووس بحجم حبة أرز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

اكتشف باحثون من متحف فيكتوريا الأسترالي، نوعاً جديداً من «عناكب الطاووس» غير الضار، يشبه لوحة الفنان الهولندي فينسنت فان جوخ «ستاري نايت»، في منتزه ليتل ديزرت الوطني في أستراليا، حيث يبلغ طول الحشرة 4مم.

وقال جوزيف شوبرت من متحف فيكتوريا الأسترالي ومكتشف هذا النوع، إن ذكر العنكبوت الملون «مارتيوس كانستلتيس» واحد من7 أنواع جديدة من عناكب الطاووس التي اكتشفها وغالباً ما يكون حجمها مثل حبة الأرز.

وأضاف شوبرت: اكتشفت 5 أنواع العام الماضي، ويمكن التمييز بين كل نوع من خلال العلامات المختلفة على بطنها، وقضيت سنوات طويلة في اكتشاف ودراسة هذا النوع من العناكب.

ووفقاً لتقرير نشرته المجلة العلمية الدولية «زوتاكسا»، اكتشف ما يقرب من 74 نوعاً من عنكبوت الطاووس خلال العشر سنوات الماضية، نصفها فقط في جنوب غرب أستراليا، باعتبارها واحدة من أهم مناطق التنوع البيولوجي على الأرض.