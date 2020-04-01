شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا تعود بدون جمهور وتحذر من التجمعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: سيد محمود

بعد غياب ثلاثة أعوام تعود حلقات «أبلة فاهيتا»، للظهور من جديد؛ لكن من دون جمهور؛ إذ تم تسجيل حلقتين، مع الفنان عمرو يوسف والمطرب شاكوش؛ وبسبب فيروس «كورونا» والتحذيرات الشديدة في مدينة الإنتاج الإعلامي، التي تصور الحلقات بها من التجمعات، نفذت إدارة قناة «أون تي في»، الحلقتين بفريق العمل فقط.

«أبلة فاهيتا»، شخصية كرتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري حاتم الكاشف، وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية «فاهيتا»، وهي ربة منزل كان أول ظهور لها في عام 2011، قامت «أبلة فاهيتا»، بغناء أغنية «ما يستهلوشي»، وظهرت في الفيديو كليب الخاص بالأغنية مع الموزع الموسيقي حسن الشافعي، وتخطت الأغنية 18 مليون مشاهدة. وقدمت في البداية على قناة «سي بي سي»، ثم تم نقلها لتقدم على قناة «أون تي في»، حالياً، بعد ضم القنوات تحت إدارة واحدة، وتستمر حتى رمضان المقبل؛ لسد فراغ غياب الأعمال الدرامية، التي لن يتم استكمال تصويرها.

وفاجأت إدارة القناة الجمهور بخبر عودة «أبلة فاهيتا»، إلى برنامج «لايف من الدوبلكس»، وبنفس اللقب الذي أطلق عليها «الأرملة الطروب»، ويأتي البرنامج قبل إطلالتها في مسلسل خاص على منصة «نت فليكس»، ونوهت قبل عودتها بفيديو تم بثه على قناة «أون تي في»، وهي تحذر من التجمعات، وتطالب المارة بالجلوس في البيوت.