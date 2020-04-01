السعودية تعلن تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، رصد 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 1720.

وتوزعت الإصابات الجديدة على عدة مدن سعودية على النحو التالي: 78 في المدينة المنورة، و55 في مكة، و7 في الرياض، و6 في القطيف، و3 في جدة، و3 في الهفوف، و2 في تبوك، و2 في الطائف.

وجميع هذه الحالات، باستثناء واحدة فقط قادمة من الخارج، هي لمخالطين لمصابين تم رصدهم سابقاً.

ومعظم المصابين بكورونا في السعودية وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة، بينما هناك 30 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة في السعودية متصلة بفيروس كورونا: 3 لمقيمين وواحدة لمواطن سعودي في المدينة المنورة، وحالة لمقيم في الرياض، وحالة لمقيم في مكة، وبالتالي وصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا في السعودية إلى 16 حالة.

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من جهة أخرى، تم تسجيل 99 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 264 في السعودية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أن منحنيات تصاعد أعداد الحالات في السعودية أقل من تلك التي تعرفها العديد من البلدان.

واعتبر أن البقاء على هذا المستوى بأيدي السعوديين، مذكّراً بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، من حيث النظافة والتباعد الاجتماعي.

كما أكد أن ربع مليون شخص أجروا التقييم الذاتي لكورونا عبر تطبيق "موعد"، مذكّراً بأهمية إجراء هذا الاختبار. كما أعطت وزارة الصحة نصف مليون استشارة في نفس المجال.

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