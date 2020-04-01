العراق يخلي سبيل أكثر من 700 معتقل لاحتواء "كورونا"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365



أخلت السلطات القضائية العراقية، الأربعاء، سبيل 765 معتقلاً، في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.



وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت إخلاء سبيل 608 متهمين ومحكومين".



وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي انسجاما مع توجيهات المجلس ضمن سلسلة إجراءات وقائية يتخذها بغية الحد من انتشار فيروس كورونا".



وأوضح أن "محاكم التحقيق في محافظة البصرة أطلقت سراح 142 موقوفاً بكفالة لا تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق، و15 متهماً في مرحلة المحاكمة".



والثلاثاء، قضّت محكمة التحقيق بمحافظة نينوى (شمال)، بالإفراج عن 50 معتقلا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، لعدم كفاية الأدلة ومنعا لانتشار فيروس كورونا.



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ويتولى القضاء العراقي محاكمة العناصر الإرهابية المحلية والأجنبية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية.



ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة، كفاعل أصلي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات، تسجيل وفاة واحدة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 51 والإصابات إلى 804.



وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 872 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا، فيما تعافى أكثر من 184 ألفا.

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