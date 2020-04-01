مركز الأزمات بـ #عسير يستقبل طلبات وبلاغات المواطنين على مدار الساعة

بإشراف ومتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ال سعود ، يواصل مركز اتصال الأزمات بإمارة منطقة عسير أعماله في استقبال طلبات وبلاغات المواطنين والمقيمين بالمنطقة على مدار 24 ساعة والعمل على اجراءاتها ، وذلك على الأرقام التالية .

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