شرطة القصيم تقبض على المتحرش بالقاصر

تمكنت الجهات الأمنية المختصة بمنطقة القصيم من القبض على شخص ظهر بمقطع فديو يتجدث مع قاصر في مكالمةٍ مرئية على أحد التطبيقات ويتحرش بألفاظٍ ذات مدلولاتٍ وإيحاءاتٍ جنسية وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته للنيابة العامة وتطبيق النظام بحقه ..

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