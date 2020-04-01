أكثر من 9 آلاف وفاة و100 ألف إصابة بـ #كورونا

سجلت إسبانيا في الساعات الـ24 الماضية رقماً قياسياً يومياً جديداً في عدد الوفيات بفيروس كورونا بـ 864 ، ليصل إجمالي ضحايا الوباء إلى 9053، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 102136 ألف.

وتعتبر إسبانيا من أكثر البلدان تضرراً في العالم بالوباء، إلا أن وزارة الصحة تشير الى أن وتيرة الإصابات الجديدة مستمرة في التراجع.