- 1/2
- 2/2
سجلت إسبانيا في الساعات الـ24 الماضية رقماً قياسياً يومياً جديداً في عدد الوفيات بفيروس كورونا بـ 864 ، ليصل إجمالي ضحايا الوباء إلى 9053، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 102136 ألف.
وتعتبر إسبانيا من أكثر البلدان تضرراً في العالم بالوباء، إلا أن وزارة الصحة تشير الى أن وتيرة الإصابات الجديدة مستمرة في التراجع.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 9 آلاف وفاة و100 ألف إصابة بـ #كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.