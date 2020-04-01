شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا 264 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى حول تفشى فيروس كورونا المستجد، أن إجمالى عدد المتعافين من فيروس 264 حالة .
وأكد متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، لا بد من الالتزام بإجراءات الوقاية، وإجمالى عدد الحالات المصابة بكورونا 1720.
وأشار، أن حالة مصابة تخضع للعزل فورا ويتم فحص المخالطين لها ويجب الابتعاد عن التجمعات وتقليل الحركة قدر الإمكان بالأماكن المزدحمة، مشيرا إلى أن لا بد من الالتزام بالعزل خلال فترة حضانة الفيروس.
فيما عقد أمس المملكة العربية السعودية، مؤتمر صحفى حول تفشى فيروس كورونا المستجد، اليوم الاربعاء، فيما أعلن محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن غالبية الإصابات بـكورونا مستقرة طبيا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، بتسجيل 1563 إصابة مؤكدة بـكورونا غالبيتها مستقرة.
وأشار، بوجود وفيتان جديدتان لوافدين فى المدينة المنورة، وضرورة الاستفادة من التقييم الذاتى فى مواجهة فيروس كوفيد-19 .
وتحذر الصحة السعودية، المواطنين على مستوى العالم من المبالغة فى استخدام سوائل التعقيم.
كما تذكر بالاتصال بـ 937 لأى استفسار طبى حول كورونا أو أعراضه.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا 264 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.