وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

طرحت مدينة الملك فهد الطبية عدد من الوظائف لحملة الشهادة الثانوية فيما فوق، للعمل بمدينة الرياض، تحت مسمى وظيفي “مهندس سلامة، ومراقب أمن”.

واشترطت المدينة الطبية في وظيفة المهندس أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، ولديه خيرة لا تقل عن سنة في حماية السلامة البيئية، ومعرفة جيدة لمعايير السلامة والإلمام باللغة الإنجليزية ” تحدثا وكتابة”.

وتابعت المدينة شروطها في وظيفة مراقب أمن أن يكون حاصل على الثانوية العامة وخبرة لا عن سنة في مجال الأمن، موضحة موعد التقديم بأنه متاح من الآن وحتى الثلاثاء 7/4/2020 .

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