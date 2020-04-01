شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء أمير موناكو من الإصابة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث باسم القصر الأميري لإمارة موناكو شفاء الأمير ألبرت الثاني من «كوفيد 19» الذي شخصت إصابته به قبل نحو أسبوعين.

ووفقاً لوسائل إعلام فرنسية، جاء في البيان الصادر عن القصر الأميري، أن الفريق الطبي للأمير قرر إنهاء عزله الصحي، بعد تعافيه مؤكداً أنه في حالة صحية جيدة.

وأضاف البيان أن الأمير سينضم قريباً إلى عائلته، لكنه سيواصل التقيد بالإجراءات الاحترازية، وأنه سيكون على اتصال دائم بأعضاء الحكومة وأقرب معاونيه.

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