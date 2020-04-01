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الكويت تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الكويت، تسجيل 23 حالة إصابة بفيروس المستجد  خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة فى البلاد إلى 289 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة بالكويت، إن الإصابات توزعت على 8 حالات مرتبطة بالسفر 3 حالات منها مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيران وثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وجميعها لمواطنين كويتيين تحت الحجر المؤسسي، إلى جانب أربع عشرة حالة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر ثلاث حالات منها لمواطنين كويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا والمملكة العربية وثلاث حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان و هذه الحالات الثلاث تحت الحجر الصحي المؤسسي.

و ذكر السند أن هناك ثلاث حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى الأردن و أربع حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات تحت التقصي الوبائي وحالة من جنسية بنغلاديش مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي وأشار إلى أن هناك حالة تحت التقصي الوبائي وهي لمقيم من بنغلاديش.

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