إصابة قط في هونغ كونغ بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك في هونغ كونغ إن قطا أليفا تأكدت إصابته بفيروس كورونا في المدينة بعد إصابة صاحبه بالفيروس، موضحة أن القط لم تظهر عليه أي علامات على المرض.

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وأضافت الإدارة في إشعار صدر في وقت متأخر يوم الثلاثاء أنه لا يوجد حاليا أي دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصدرا لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا وإنه لا يجب على أصحاب تلك الحيوانات التخلي عنها.

وتقول منظمة الصحة العالمية أيضا على موقعها الإلكتروني إنه لا يوجد ما يدل على أن الكلب أو القط أو أي حيوان أليف آخر يمكن أن ينقل كوفيد-19.

والقط هو ثالث حيوان تثبت إصابته بالفيروس في هونغ كونغ في أعقاب اكتشاف إصابة كلبين بكورونا خلال اختبارات متكررة للكشف عن الفيروس. وقالت السلطات إن القط سيظل تحت المراقبة والفحص.