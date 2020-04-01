شركة أدوية عملاقة تعمل على إنتاج "مليار جرعة" من لقاح كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جونسون آند جونسون شركة جونسون آند جونسون

وكالات

تعاقدت الحكومة الأميركية مع شركة "جونسون آند جونسون" العملاقة لتطوير لقاح لفيروس كورونا، وذلك بمقتضى عقد قيمته 456 مليون دولار - وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

العقد، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، والذي كشف تفاصيله موقع "فوربس"، يتضمن كذلك عمل قسم الشركة المتخصص في إنتاج الأدوية من أجل التوصل إلى "مضاد جديد'' لعلاج الفيروس الذي يجتاح العالم.

وعلى عكس العديد من الشركات الأخرى، لم تبدأ "جونسون آند جونسون" بعد التجارب سريرية سواء للقاح كورونا أو المضاد للفيروس، ولكن من المتوقع أن تبدأ تلك التجارب بحلول سبتمبر المقبل، بعدما حصلت الشركة على دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووفقا لما نقله موقع "ديلي ميل"، تعمل الشركة حاليا على زيادة طاقتها الإنتاجية لمرافقها العالمية الـ125، بهدف محدد هو إنتاج "مليار جرعة" من لقاح لفيروس كورونا.

والاثنين، أعلنت شركة الأدوية العملاقة أن واحدا من لقاحاتها المرشحة للنجاح بمواجهة كورونا قد برز بشكل إيجابي، وسوف تمضي قدمًا في إجراء المزيد من الدراسات عليه، علما بأن تلك الدراسات قد بدأت بالفعل منذ يناير الماضي.

وسبق أن عملت "جونسون آند جونسون" على لقاحات لفيروسات إيبولا، وزيكا، وفيروس نقص المناعة المكتسب "إيدز"، مما يعني أنها تمتلك خبر كبيرة في ذلك المجال.

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ويعتقد العلماء أنه يمكنهم الاستفادة من نفس "الأنظمة الأساسية" التي استخدمت لتطوير لقاحات لهذه الفيروسات، من أجل تسريع تطوير اللقاح المرتقب لوباء كوفيد-19.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون لقاح "جونسون آند جونسون" جاهزًا حتى وقت مبكر من عام 2021.

يشار إلى أن أول تجربة بشرية على لقاح لفيروس كورونا قد جرت في الولايات المتحدة في 17 مارس، فيما يتلقى أصحاء في سياتل، بولاية واشنطن، جرعات من لقاح تجريبي أنتجته شركة "مودرنا" للتأكد من كونه آمنا.

ورغم تخطي الولايات المتحدة معدلات قياسية في عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشعبه أخبار مبشرة، بالتصديق على عقار لعلاج مصابي الفيروس، والتأكيد على انتصار واشنطن على كورونا.

وتخطى عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة أكثر من ١٥٠ ألف إصابة، وما يزيد عن ٢٨٠٠ حالة وفاة، وذلك بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

‏‎من جهته، أكد ترامب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة المعنية بمكافحة كورونا، أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة صعبة، لافتا إلى أن إدارته ستعمل على تخفيف عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا "كوفيد ١٩".​