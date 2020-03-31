السعودية تكشف مصير الحج والعمرة في ظل تداعيات كورونا

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"الخليج 365" من الرياض: دعت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الثلاثاء دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج.

وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، أنه تمت إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر.

وأشار إلى أن المتواجدين في فنادق العزل الصحي يتمتعون بصحة جيدة، مؤكداً أن المملكة تقدم الرعاية لـ1200 معتمر لم يستطيعوا العودة لبلدانهم.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد اعلنت مؤخرا عن موقف المعتمرين الذين اضطروا للمكوث في المملكة.

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وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعلن عن تسجيل (110) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة، وتسجيل (50) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (165).

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت الاثنين عن اتخاذ إجراءات جديدة في مكة منعاً لانتشار فيروس كورونا، وذلك بعزل 6 أحياء ومنع الدخول إليها والخروج منها، على أن يسمح لسكان تلك الأحياء بالخروج للضرورة.

وفي مظلع الشهر الجاري تم إخلاء صحن الكعبة المشرفة من الطواف لاول مرة خلال مرحلة التعقيم التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، كإجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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