تويتر يزيل مقطعي فيديو للرئيس البرازيلي بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أزال موقع التدوينات القصيرة "تويتر" منشورين اثنين للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الإثنين، حيث قلل من شأن الإجراءات المتخذة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقام تويتر بإزالة المقطعين المصورين من جولة تفقدية قام بها الرئيس للعاصمة برازيليا، ضد توصيات وزير الصحة لويس إنريكي مانديتا. وتجمعت الحشود حول بولسونارو.

وأوضح تويتر في رسالة أن المحتوى الذي يناقض معلومات الصحة المقدمة من الكيانات الرسمية ويعرض الأشخاص لخطر الإصابة بعدوى "كوفيد 19" غير مسموح به.

ونصح وزير الصحة مانديتا الشعب، يوم السبت، بالبقاء في المنزل للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وتحدث بولسونارو إلى العاملين في محل جزارة وبائع متجول في المقطعين المصورين، وهما لا يزالان متوفرين على موقع فيسبوك، الإثنين. وفي اللقاءات، اتفق مع الانتقادات الموجهة للإغلاق وحذر من التداعيات مثل البطالة.

وفي المقطعين المصورين، ذكر عقار الملاريا "هيدروكسيشلوروكين" كعلاج محتمل.

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وأشار الرئيس مراراً إلى "كوفيد 19" على أنه "إنفلونزا صغيرة" وانتقد الإجراءات التقييدية للولايات والمدن ودعا إلى عودة الحياة لطبيعتها.

وسُجِّلت رسمياً في العالم أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر رسمية، الإثنين، عند الساعة 8.00 بتوقيت جرينتش.

ودعت منظمة أونكتاد إلى منح الدول الفقيرة مساعدات مالية مباشرة بقيمة تريليون دولار إلى جانب إسقاط جزء من ديونها بقيمة تريليون دولار ورصد 500 مليار دولار لتمويل جهود التعافي الاقتصادي.

وسُجِّلت رسمياً في العالم أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر رسمية، الإثنين، عند الساعة 8.00 بتوقيت جرينتش.

وبلغ عدد الإصابات 715204 حالات على الأقل، بينها 33568 وفاة، في 183 بلداً ومنطقة، لا سيما في الولايات المتحدة (143025 إصابة و2514 وفاة)، وإيطاليا (97689 إصابة و10779 وفاة)، والصين (81470 إصابة و3304 وفيات).

ولا يعكس عدد الإصابات المسجلة العدد الفعلي للمصابين في العالم، وذلك لأن العديد من الدول لا تجري فحصاً إلا لمن تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفيات.