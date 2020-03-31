شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدين هجمات الحوثيين على السعودية فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي لأطراف النزاع في اليمن بالالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ، إلا أن المواجهات العسكرية مستمرة، كان آخرها الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنه الحوثيين على المملكة العربية السعودية.
وأصدر الاتحاد الأوروبى بيانًا عبر فيه عن قلقه البالغ من النشاط العسكري المستمر في وحول محافظة مأرب
وأوضح الاتحاد أن هذا الاعتداء يتعارض مع مع دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ، وكذلك أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي ، في الوقت الذي يجب فيه على الأطراف وقف الأعمال العدائية والتوحد في مكافحة جائحة فيروس كورونا.
ويكرر الاتحاد الأوروبي البيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث بشأن الحاجة إلى الوقف الفوري للمواجهات المسلحة ويدعو الأطراف إلى اغتنام هذه اللحظة المحتملة لخفض التصعيد واستخدامها لإقرار وقف رسمي لإطلاق النار.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بجميع الأدوات المتاحة له.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبى يدين هجمات الحوثيين على السعودية فى ظل كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.