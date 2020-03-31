وفاة رئيس الكونغو السابق إثر إصابته بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الرئيس السابق للكونغو برازافيل، جاك يواكيم يومبي أوبانجو، بسبب إصابته بفيروس «كورونا» المستجد. وقالت مصادر في فرنسا، إن الرئيس السابق توفي إثر تدهور حالته الصحية، وفق ما أكد نجله جان جاك يومبي أوبانجو.

وقد حكم جاك يواكيم البالغ من العمر 81 عاماً، الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نجوابي، غير أن فترة حكمه لم تستمر سوى عامين، من 1977 إلى 1979، حيث أطيح به من طرف الرئيس الحالي دنيس ساسو نجيسو، الذي ينحدر وإياه من الولاية نفسها. وقد سجن بعد الإطاحة به، وأطلق سراحه بعد المؤتمر الوطني عام 1991، والذي فتح باب التعددية السياسية في هذا البلد الواقع وسط القارة الإفريقية.

وأسس جاك يواكيم حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتنمية، وتحالف مع الرئيس المنتخب باسكال ليسوبا، حيث عينه وزيراً أول من 1994 إلى 1996.

وإثر الحرب الأهلية التي عرفتها البلاد عام 1997، التي من خلالها عاد دنيس ساسو نجيسو للسلطة، غادر جاك يواكيم إلى فرنسا، وعاش هناك إلى غاية 2007، حيث عاد إلى بلاده، وظل يتنقل بينها وفرنسا، إلى أن رحل.