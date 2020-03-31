ماكرون: العالم تغير والأيام الآتية لا تشبه الماضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن الحكومة الفرنسية ستقدم 4 مليارات يورو لتمويل توفير المزيد من الأقنعة وأجهزة التنفس لمواجهة فيروس كورونا. كما أعلن العزم على إنتاج نحو 15 مليون قناع طبي أسبوعياً بحلول نهاية إبريل، لكنه أضاف، في مؤتمر صحفي، «العالم تغير منذ أسابيع، والأيام الآتية لا تشبه الماضية».

وتواجه فرنسا مشكلة حادة بسبب تفشي وباء كورونا، فيما قالت تقارير إن مستشفيات باريس وضواحيها باتت عاجزة عن استقبال مصابي الفيروس، مشيرة إلى أن مستشفيات شرق فرنسا توجّه ما يشبه نداءات استغاثة لنقل المرضى لسويسرا وألمانيا.

وسجلت فرنسا، خلال 24 ساعة الماضية، 292 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلد إلى 2606.

وبحسب الحصيلة الجديدة، فإن 19 ألفاً و354 مصاباً موجودون في المستشفيات، بينهم 4632 في قسم العناية المركزة، في حين تمكن سبعة آلاف و132 مريضاً من العودة إلى منازلهم.

وفي محاولة لكبح انتشار الفيروس، أعلنت السلطات تمديد الحجر الصحي العام الذي أعلن في 17 مارس، أسبوعين إضافيين على الأقل حتى 15 إبريل.