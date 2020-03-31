كورونا.. 54 إصابة جديدة في 4 بلدان عربية

عواصم عربية/ مراسلون/ الخليج 365

سجلت 4 بلدان عربية، الثلاثاء، 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، برصد 23 في الكويت و13 في سلطنة عمان، و17 في لبنان وإصابة واحدة في السودان.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 289 حالة، فيما شفيت حالة واحدة رفعت عدد المتعافين إلى 73.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبدالله السند، في تصريحات إعلامية، إن 8 من الحالات لمواطنين مرتبطة بالسفر، 3 منها زارت بريطانيا و2 لإيران و3 لفرنسا، مشيرًا أن "جميعهم تحت الحجر".

وأضاف أن 14 حالة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، 3 منها لكويتيين و6 من الجنسية الهندية و4 حالات من نفس الجنسية مخالطة لحالات تحت التقصي الوبائي، وإصابة تحت التقصي الوبائي لبنغالي.

وذكر المتحدث أن الحالة المتعافية اليوم تعود سيدة في عقدها الثامن من العمر.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال البيان إن معظم الحالات الجديدة لمخالطين مع مرضى سابقين ولعائدين من الخارج، مشيرا أن "العدد الكلّي للإصابات المسجلة في السلطنة ارتفع إلى 192 حالة تماثل منها 34 حالة للشفاء".

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 7 إصابات.

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وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن المريض رجل أجنبي في الستينات من العمر، وصل السودان قادما من الإمارات في 14 مارس/آذار الجاري.

وأكدت الوزارة أن المريض يخضع حاليا للرعاية الصحية في إحدى عنابر العزل بولاية الخرطوم، ومتابعة المخالطين.

وأعلنت السلطات الصحية في السودان، فجر الإثنين، عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 463 حالة.

وقالت الوزارة في بيانها الصباحي: "تم تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 463 حالة"، تماثل منها 35 حالة للشفاء.

وصباح الثلاثاء، سجل لبنان حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل في العقد الخامس، وكان يعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 12 حالة.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 800 ألفا حول العالم، توفى منهم نحو 39 ألفا، بينما تعافى حوالي 170 ألفا.



وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.



وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.