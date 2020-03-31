كورونا.. إصابة مسؤول حكومي في الجزائر

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الثلاثاء، إصابة محافظ ولاية معسكر (غرب) بـ"كورونا"، ليصبح أول مسؤول كبير في البلاد يصاب بالفيروس.

وأفادت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن المحافظ، عبد الخالق صيودة، تأكدت إصابته بالفيروس، وأنه يعالج حاليا.

ونفت الوزارة ما تردد من أنباء حول وفاة صيودة بسبب الفيروس.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي، قد تداولت منذ الإثنين أنباءً عن وفاة صيودة بعد نقله إلى مستشفى عسكري غرب البلاد.

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والمحافظ في الجزائر هو ثاني مسؤول سام في سلم الوظائف الحكومية، ويحل بعد الوزراء في الترتيب.

وإلى غاية الإثنين سجلت الجزائر 584 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 35 وفاة و37 حالة تعافي.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 800 ألف شخص حول العالم، توفى منهم نحو 39 ألفا، بينما تعافى حوالي 170 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائسالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.