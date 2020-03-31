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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مليون منتج تجميلي وأجهزة طبية مخالفة بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة، أنه تم إغلاق مستودع يحوي أكثر من مليون منتج تجميلي وأجهزة طبية مخالفة في العاصمة الرياض.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها رصدت في المستودع مليون و٥٠ ألف منتج تجميلي وأجهزة طبية مخالفة.
كما تم رصد كمية كبيرة من عسل سبق أن حذرت منه هيئة الغذاء والدواوء، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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