الكويت تودع وزير الأوقاف السابق يوسف الحجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودعت الكويت، أمس الاثنين، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق يوسف جاسم الحجي الذي توفي أمس الأول الأحد عن عمر ناهز 97 عاماً أمضاها في تأسيس وتعزيز العمل الخيري في الكويت والنشاط الدعوي في الكويت والعالم الإسلامي.

وشغل الفقيد خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات عدداً من المناصب الحكومية إضافة إلى توليه لعددٍ من المناصب في المؤسسات الخيرية والإنسانية والجمعيات الدعوية داخل الكويت وخارجها.

ولد الفقيد في مدينة الكويت عام 1923 وأخذ العلم عن عدد من مشايخ الكويت وعلمائها.

تزوج في عام 1941 ورزق بسبعة ذكور وثلاث بنات.

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عين وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية بين عامي 1976 و1981.

وفي مجال العمل الخيري والدعوي كان الفقيد عضواً في جمعية الإصلاح الاجتماعي منذ تأسيسها وتولى رئاسة مجلس إدارتها عام 1967 ثم عام 1973 وحتى عام 1975 ثم ترأس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية منذ إنشائها في عام 1984 واختير رئيساً لمجلس إدارتها منذ تأسيسها واستمر في ذلك المنصب حتى عام 2010.

حصل الفقيد على عدد من الجوائز والشهادات التقديرية منها وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى عام 2011.

وأسس الفقيد أو شارك في تأسيس وإدارة عدد من الجمعيات الخيرية في الكويت وكان نائباً لرئيس مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتي ونائباً لرئيس المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة وعضواً في عدد من المنظمات والهيئات الخيرية والدعوية الإقليمية العالمية. (كونا)