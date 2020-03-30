الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الإمارات تتبنى قانونا ينظم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في أوقات الطوارئ قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية يوم الاثنين إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وقع قانونا بشأن تنظيم المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث. تعتمد الإمارات على الواردات في ثمانين إلى تسعين بالمئة تقريبا من احتياجاتها الغذائية.

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