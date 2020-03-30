شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يأمر بتقديم العلاج مجاناً لمصابي كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قوله، إن هذا الأمر الكريم يأتي من مُنطلق حرص خادم الحرمين الشريفين على صحة الجميع حيث وضع صحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

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