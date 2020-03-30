كورونا.. الإمارات تسجل حالتي وفاة والسعودية 154 إصابة وعمان 12

إسطنبول/ الخليج 365

سجلت الإمارات حالتي وفاة و41 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا، فيما سجلت كل من السعودية 154 إصابة وعمان 12.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة بسبب كورونا ليصل مجمل حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 5.

وكشفت أيضاً في بيانها اليومي، عن تسجيل 41 إصابة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات 611.



وأشارت إلى وجود 3 حالات شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 61."



من جهاتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في المملكة الى 1453.



وكشفت أيضاً في مؤتمر صحفي، عن شفاء 22 حالة مصابة بالفيروس ليصل عدد المتعافين إلى 49.

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وأضافت الوزارة أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

والأحد، أعلنت الوزارة، تسجيل 4 وفيات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 8.



وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت السلطات السعودية أنها ستقوم بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العُمانية، تسجيل 12 حالة إصابة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 179 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى وجود 29 حالة متماثلة للشفاء.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 739 ألفا، توفي منهم أكثر من 35 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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