غزة.. قطر توزّع الثلاثاء منحة مالية على 100 ألف أسرة فقيرة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

تبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الثلاثاء، في توزيع مساعدات مالية على 100 ألف أسرة فلسطينية فقيرة.

وقال رئيس اللجنة، السفير محمد العمادي، في تصريح، تلقّت وكالة الخليج 365 نسخة منه "ستتم عملية الصرف عبر فروع مكاتب البريد في محافظات غزة، لـ100 ألف أسرة فقيرة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة".

وأوضح العمادي أن الصرف سيكون وفق آلية جديدة، تضمن السلامة للمستفيدين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ومن ضمنها "الحفاظ على مسافات كافية بينهم خلال عملية الاستلام، واستمرار عملية التوزيع على مدار أسبوعين، وتبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة، تفاديا لحدوث تجمعات في مكاتب البريد".

وهذه المرة الرابعة عشر، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية؛ والتي تأتي ضمن دفعة مالية قطرية "شهرية"، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة غزة.

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ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.

وتفاقم أزمة جائحة "كورونا" من تردي الأوضاع الإنسانية بغزة، حيث أثّرت حالة الطوارئ على عدد من القطاعات المختلفة.

وبحسب الحكومة الفلسطينية، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية وصل، الاثنين، إلى 115 مصابا، بينهم 9 من قطاع غزة.

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