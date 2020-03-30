بنزيما يسخر من #جيرو لا يمكن مقارنة سيارة فورمولا بكارتينغ

في ظل ابتعاده عن المنتخب الفرنسي منذ 2015 على خلفية فضيحة ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بشريط فيديو إباحي، اكتفى بنزيما بمشاهدة جيرو يرفع كأس العالم صيف 2018، بعد تتويج “الديوك” بلقب مونديال روسيا.
وفي رده على سؤال حول مهاجم تشيلسي خلال جلسة أسئلة وأجوبة على إنستغرام، قال بنزيما: “لا يمكنك الخلط بين سيارة فورمولا واحد والكارتينغ، وأنا هنا أتحدث بالطافة، “أي أنه لا يريد أن يجرح جيرو أكثر من ذلك”، أنا أعلم بأني سيارة فورمولا واحد، لديه مسيرته، يفعل ما يشاء، ويضع الأهداف التي يريدها لنفسه”.
وتطرق بنزيما إلى وجود جيرو مع المنتخب الفرنسي، قائلاً: “إذا كنا نتحدث عن أسلوب اللعب، فأسلوبه يناسب المنتخب الفرنسي. هو جيد بوجود لاعبين مثل كيليان مبابي، أو أنطوان غريزمان، اللذين يتمتعان بالسرعة، أو ينطلقان من حول رأس الحربة”.
وتابع: “هو في الأمام يُشغِلُ المدافعين، ما يسمح للآخرين التحرك بشكل أفضل وإظهار قدراتهما، هو يحجز المدافعين وهذا الأمر يُفلح، هل يحب الجميع هذا الأسلوب؟ لا أعلم، لكن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للمنتخب”.
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