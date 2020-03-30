الجوف ضبط وإيقاف مواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس #كورونا

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس ، أنه بالإشارة للفديوهات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيها مجموعة من المواطنين بعد إحضارهم لحلاق داخل استراحة، في تجاوز لقرار إغلاق محلات الحلاقة احترازياً ومنع ممارستها ، في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فايروس كورونا، وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره ، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم وإيقافهم ، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة ، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

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