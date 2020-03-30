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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تفشي كورونا.. سامسونج وإل جي تعلقان العمل في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
علقت إل جي إلكترونيكس وسامسونج للإلكترونيات مصنعيهما في روسيا بعد إعلان موسكو عن الإجازة الطارئة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ووفقا للعين قالت مصادر، اليوم الإثنين، لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إنه سيتم تعليق تشغيل المصنعين حتى يوم 5 أبريل المقبل.
وكانت إل جي إلكترونيكس قد قررت تعليق تشغيل مصنعها للتلفزيونات ومكيفات الهواء في البرازيل حتى يوم 3 أبريل المقبل كجزء من إجراءات الوقاية لموظفيها.
وسبق أن أعلنت إل جي إلكترونيكس وقف تشغيل مصنعها لغسالات الملابس في ولاية تينيسي الأمريكية حتى يوم 12 أبريل، وكذلك مصنعها لقطع غيار السيارات في مدينة ديترويت الأمريكية حتى يوم 14 أبريل.
كما تم وقف تشغيل مصنعيها في الهند حتى يوم 14 أبريل. وشغلت الشركة مصنعها للتلفزيونات في بولندا على نطاق أصغر في الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة لسامسونج للإلكترونيات، فإنه تم وقف تشغيل مصنعها في كل من البرازيل والهند وتم إغلاق مصانعها في جميع المناطق الأوروبية مثل سلوفاكيا وبولندا والمجر.
وتبدأ روسيا، اليوم الإثنين، في تطبيق إغلاق كامل للحدود، حسبما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ضمن جهود الحكومة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وطلب ميشوستين من حكام المناطق، الإثنين، بحث فرض القيود التي تفرضها العاصمة موسكو على التنقلات لكبح انتشار جائحة كورونا.
وكانت سلطات موسكو قد أعلنت إغلاقا جزئيا، الأحد، وأمرت السكان بالتزام بيوتهم اعتبارا من اليوم، في خطوة هي الأكثر صرامة حتى الآن لإبطاء وتيرة انتشار المرض بعدما تخطى عدد الحالات المعلن رسميا في العاصمة حاجز الألف إصابة.
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