إطلاق حاسوب لينوفو اللوحي بمواصفات خاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة لينوفو إطلاق حاسوبها اللوحي M10 Plus الجديد، وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يأتي ببطارية كبيرة نسبيا وشاشة بحواف نحيفة وتكلفة منخفضة.



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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز لينوفو الجديد على شاشة قياس 3ر10 بوصة وبدقة 1920X1200بيكسل، وتبلغ نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز 87%، وذلك بفضل الاعتماد على الحواف النحيفة نسبيا، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل والكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي M10 Plus الجديد معالج Helio P22T مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وعلى الرغم من توافر نظام تشغيل جوجل أندرويد 10 منذ فترة طويلة، فإن جهاز لينوفو الجديد يعتمد على نظام أندرويد 9، ولكنه في المقابل يزخر ببطارية كبيرة نسبيا بقدرة 7000 مللي أمبير ساعة، وتتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة 10 وات، وإلى جانب دعم شبكة الواي فاي يتوافر أيضا مودم LTE، حتى يتمكن المستخدم من تصفح مواقع الويب أثناء التنقل.