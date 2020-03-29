السعودية.. تضاعف وفيات كورونا وارتفاع الإصابات إلى 1299

الرياض/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعوية، الأحد، تسجيل 4 وفيات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 8.
جاء ذلك في بيان للوزارة أوضحت فيه كذلك تسجيل 96 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1299.
ولفت البيان إلى وجود 12 حالة حرجة تتلقى الرعاية الكاملة، فيما وصل عدد الحالات المتعافية إلى 66.
وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 683 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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