الرصاص المطاطي.. وسيلة «التباعد الاجتماعي» في جنوب إفريقيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



أطلقت شرطة جنوب إفريقيا الرصاص المطاطي على مئات المتسوقين الذين اصطفوا خارج متجر البقالة الشهير، «شوبريت» في وقت مبكر السبت في يوفيل، للحصول على مستلزماتهم من الغذاء في اليوم الثاني من إغلاق البلاد،

ولم يحافظ كثير منهم على المسافة الآمنة الموصى بها والتي تتراوح بين متر ونصف المتر، ومترين.

ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية، صوراً لتجمع ما بين 200 و300 شخص خارج المتجر في يوفيل، وهي منطقة تنتشر فيها الجرائم في جوهانسبرج.

ورصدت الصحيفة وصول الشرطة في 10 عربات دورية، حيث بدأت إطلاق الرصاص المطاطي على المحتشدين، إضافة إلى السياط لإجبارهم على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس سيريل رامافوسا، أصدر قراراً بإلزام سكان جنوب إفريقيا البالغ عددهم 57 مليون نسمة، بالبقاء في منازلهم لمدة 21 يوماً، ونشر الشرطة والجيش لفرض الإغلاق. وتحدى كثيرون قرار الحظر وخرجوا للتسوق والحصول على مستلزماتهم الأساسية.