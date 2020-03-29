ترقية بن حيان الى رتبة مقدم

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صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد موسى بن يحيى بن حيان من منسوبي إدارة الأدلة الجنائية بمنطقة عسير إلى رتبة مقدم .
وقدم المقدم بن حيان شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، موضحًا أنَّ هذه الترقية دافع لتقديم مزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
وتتقدم صحيفة الخليج الإلكترونية بالتهنئة لٰـ “بن حيان” بمناسبة ترقيته لرتبة مقدم، متمنياً له دوام التوفيق في حياته العملية.
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