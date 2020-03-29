شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «مدني مكة» يخمد حريقاً اندلع بشقة سكنية وإخلاء 50 شخصاً بالعقار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بعقار مكون من 4 طوابق. وأوضح الدفاع المدني في حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أنه تم إخلاء 50 شخصاً من العقار، فيما تعرضت امرأتين لاختناق بسيط ،وعولجن في الموقع في الحال من قبل طواقم الهلال الأحمر. Advertisements

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