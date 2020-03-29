كورونـا «يتوحـش» في أوروبـا وأمريكـا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتد نزيف الإصابات والوفيات جراء فيروس «كورونا»، حيث توحش في أوروبا والولايات المتحدة، وبلغت حصيلة الوفيات نحو 28000 في جميع أنحاء العالم، فيما بلغ حجم الإصابات 600 ألف شخص، فيما أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا عن تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا (كوفيد-19)، على أساس عقار «مفلوكوين» المضاد للملاريا بينما لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية وضع ولاية نيويورك قيد «الحجر الصحي»، بعدما تخطى حجم الإصابات في الولاية 52318 حالة، وسط أنباء عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التمهيدية من أبريل إلى يونيو المقبل.

وقرر ترامب استدعاء قوات الاحتياط للمساعدة في جهود احتواء الفيروس.

وفي إيطاليا تخطت حصيلة الوفيات عشرة آلاف حالة، مع تسجيل 889 وفاة خلال الساعات ال24 الماضية، واشتكى رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، من تجاهل الاتحاد الأوروبي وجحوده، داعياً «إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة» في عملية مكافحة الفيروس، وإلا «فإن التكتل الأوروبي بكامله قد يفقد سبب وجوده». وتوحّش هجوم الفيروس إكثر في إسبانيا وسويسرا، مسجلاً مستويات عالية من الإصابات والوفيات، وطلبت الحكومة الفرنسية من الصين تزويدها بمليار كمامة واقية للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس، فيما أغلقت روسيا حدودها البرية مع الدول الأخرى، وقررت فرنسا وبلجيكا تمديد إجراءات الحماية والقيود على الحركة حتى منتصف أبريل المقبل، في حين فتحت السلطات الصينية أبواب مدينة ووهان بعد عزلة شبه تامة استمرت شهرين، وقامت بإعادة تشغيل بعض خدمات المترو وإعادة فتح الحدود، مما سمح لبعض مظاهر الحياة الطبيعية بالعودة ولمّ شمل العائلات.

عربياً، واصلت دول المنطقة إجراءات تحصينها ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في وقت أعلن فيه العراق أمس، إصابة مسؤول رفيع بالوباء، فيما وضع وزير سوداني نفسه في الحجر المنزلي، بينما قدرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، نسبة شفاء المصابين بكورونا في مصر بنحو 28% من جملة المصابين، وحدد الأردن ثلاث بؤر لتفشي الوباء بعد تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس، في حين طالبت شخصيات سياسية السلطات الجزائرية بفتح حوار شامل يسهم في قهر الوباء، كما طالبت 200 شخصية ليبية بالوحدة في مواجهة الفيروس، ودعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، إلى وقف إطلاق النار لتفادي «تفاقم الكارثة» بعد ظهور إصابات فيها بكورونا.