«المشتركة» تسقط رابع مسيّرة حوثية بالدريهمي في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن عن تمكنها، أمس، من إسقاط طائرة مسيّرة لميليشيات الحوثي في سماء غربي مدينة الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، وهي الطائرة المسيرة الرابعة التي تسقطها القوات المشتركة خلال 8 أيام في سماء مديرية الدريهمي، بينما تكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد في مواجهات مع قوات الجيش المسنودة برجال قبائل محافظة الجوف.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري في القوات المشتركة أن الطائرة المسيرة الحوثية كانت تحلق فوق مواقع القوات في سماء الدريهمي، إلا أن أفراد القوات تمكنوا من استهدافها وإسقاطها بنجاح.

وكثّفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، أنها مجمَّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

من جانب آخر، اعترفت جماعة الحوثي بمصرع خمسة من مصوريها، الذين كلفوا بمهام التصوير والتوثيق للإعلام الحربي التابع للميليشيات في جبهة «صرواح» غربي محافظة مأرب.

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وأكدت مصادر قبلية بمأرب ل«الخليج» أن المصورين الخمسة وهم ناصر عبدالله الغيل ورضوان أحمد الهرين وقاسم محمد الحامس ومحمد محمد المكروب ويوسف عزي حسن لكوان قتلوا خلال توغلهم في جبهة «صرواح»، للقيام بمهام التصوير للمواجهات ولم يتم استهدافهم من قبل الجيش الوطني أو القبائل المساندة.

واعتبرت المصادر ان المصورين الخمسة يعدون ضحايا كغيرهم من المغرر بهم، الذين يدفع بهم الحوثيون للجبهات المشتعلة دون أي مراعاة لأعمارهم أو سلامتهم، حتى لو كانوا ينفذون مهاماً غير قتالية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت، صباح أمس، التسلل إلى مواقع في جبهة صرواح، إلا أن الجيش أفشل المحاولة وشنّ هجوماً معاكساً تمكن خلاله من التقدمّ وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية.

وأوضح أن المواجهات استمرّت نحو 7 ساعات، وأسفرت عن مصرع العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح فيما لاذ بالفرار عدد كبير من تلك العناصر.

وكانت قوات الجيش شنت، صباح أمس الأول الجمعة، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مارب. إلى ذلك، شنت ميليشيات الحوثي هجمات متفرقة في جبهات عدة بمحافظة الجوف، أمس، انتهت بفشلها وتكبيدها خسائر بشرية جسيمة على يد قوات الجيش وقبائل المحافظة. وقال مصدر ميداني إن الميليشيات حاولت التقدم في مناطق صحراوية مفتوحة بجبهة خب والشعف لكن وحدات عسكرية مسنودة بقبائل الجوف تمكنت من صدها. وأضاف أن الميليشيات الانقلابية أُجبرت على التقهقر مخلفة أكثر من عشرين قتيلا و15 أسيرا واحتراق آليات تابعة لها في معارك ظلت مستمرة إلى غروب الشمس.