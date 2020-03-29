الجيش الليبي يسقط مسيّرتين تركيتين بمحيط مصراتة وطرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسقط الجيش الليبي طائرتين مسيّرتين تركيتين بمحيط مصراتة وطرابلس، فيما كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش ، عن مقتل المرتزق السوري المعروف ب«سفاح عفرين» في طرابلس، في حين حث الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية على وقف القتال فوراً والسعي إلى حل سياسي للأزمة، مجدداً التزمه بدعم عملية برلين والوساطة الأممية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقال مصدر عسكري ل«العين الإخبارية»، أن الطائرة الأولى تم إسقاطها بمحور الرملة، فجر أمس السبت، عقب استهدافها لتمركزات الجيش الليبي.وأضاف: «أما الطائرة الثانية، أسقطتها الدفاعات الجوية عقب دخولها النطاق الجوي لقاعدة الجفرة قادمة من مصراتة، للاستطلاع والاستهداف».

وأفادت مديرية أمن النواحي الأربع- داخل طرابلس- التابعة للحكومة الليبية، بأن القصف العشوائي للمناطق المدنية تواصل لليوم الثالث على التوالي من قبل ميليشيات الوفاق .

وشهدت منازل وممتلكات المواطنين أضراراً بالغة وانقطاعاً للتيار الكهربائي في منطقة قصر بن غشير وسوق السبت، بسبب قصف الأعمدة والأسلاك الكهربائية من قبل الميليشيات.

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من جهة أخرى، كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ، عن مقتل الإرهابي مراد بولات «أحد مرتزقة تركيا في ليبيا» والمشهور ب«سفاح عفرين» ،أمس الأول الجمعة، إثر تصدي الجيش الليبي لهجوم شنته ميليشيات مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

إلى جانب ذلك، حث الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية على وقف القتال فوراً والسعي إلى حل سياسي للأزمة مجدداً التزامه بدعم عملية برلين والوساطة الأممية لإنهاء الصراع في ليبيا.

جاء ذلك في إعلان أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل الليلة قبل الماضية باسم الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد.

وأبدى بوريل في الإعلان أسفه لزيادة حدة القتال في ليبيا على الرغم من الدعوات الدولية لهدنة إنسانية تسهم في احتواء تفشي جائحة «كورونا» في هذا البلد. وجدد الإعلان الأوروبي، دعوته للدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام ودعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا. وشدد على أهمية حماية موارد النفط الليبية

(وكالات)