«برنامـج التعقيـم الوطنـي» يواصـل مهـامـه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:المحليات



أشادت «وزارة الداخلية» بالجمهور الكريم من مواطنين ومقيمين وزائرين بتعاونهم المستمر والتزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية وأيضاً تقيدهم بالتعليمات الاسترشادية طوال الفترة الماضية، وأعلنت تمديد برنامج التعقيم الوطني - الذي انطلق مساء الخميس 26 مارس الجاري حتى يوم السبت الموافق 4 من إبريل المقبل، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار مع تقييد الحركة يوميا في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وأكدت وزارة الداخلية أن قرار التمديد يأتي في إطار المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى وأن جميع الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة مهمة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو أثناء التوقيتات المحددة أعلاه لتطبيق برنامج التعقيم الوطني فقط من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي.

واصل برنامج التعقيم الوطني القيام بمهامه في مختلف إمارات الدولة، وقامت بلدية دبي بتعقيم 129 من المواقع والمباني التابعة لها، و 23 منطقة بمرافقها في الإمارة، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ضمن برنامج التعقيم الوطني، ويستهدف المرافق والأماكن العامة، مع استخدام البلدية أحدث الأجهزة والتقنيات، ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

وخلال حملة التعقيم، قامت بلدية دبي ولأول مرة باستخدام طائرات بدون طيار «درونز» في عمليات التعقيم، والتي تسهم في تعزيز سرعة وسلاسة تلك العمليات بشكل فعّال ومتقدم، كما استخدمت فرق العمل المتخصصة أحدث المركبات والمعدات الخاصة بالرش والتطهير، ومنها أجهزة الرش المقطورة على السيارات، والتي تعمل عل تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، وكذلك المرشات المحمولة على الظهر والتي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، بالإضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير، ويتم استخدام منتجات التطهير المعتمدة لدى البلدية، والتي تم تقييمها والتحقق من فاعليتها وتسجيلها في نظام «منتجي» والمطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية.

وشارك الدفاع المدني بدبي في الحملة الموسعة لتعقيم الإمارة، وفق الخطة الشاملة التي تستهدف المواقع والأماكن العامة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، انطلاقاً من استراتيجية الدفاع المدني لحماية الأرواح والمشاركة في ضمان الوقاية والسلامة للمجتمع من الأمراض والأوبئة في هذه الظروف الاستثنائية والطارئة.

كما تواصلت أمس السبت أعمال البرنامج الوطني للتأهيل في يومه الثالث في أبوظبي، حيث جرى تعقيم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في العاصمة أبوظبي، وحرصت ”الخليج 365” على الحضور في الميدان إلى جانب فرق دائرة البلديات والنقل وشرطة أبوظبي وقامت بمرافقة فرق التعقيم أثناء عمليات تعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية وأرصفة وأنفاق وجسور المشاة وسلال القمامة.

وأكد الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي للنفايات «تدوير» ل«الخليج» أنه تم تعقيم المناطق التي بها كثافة سكانية عالية، مضيفاً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الحثيثة والتضافر المجتمعي الذي يشارك به مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، للحد من تفشي فيروس كورونا.