اتحاد الكرة يخاطب الاتحادين الدولي والآسيوي بشأن عقود اللاعبين

أعلن الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إبراهيم القاسم، إنهم خاطبوا الاتحادين الدولي “فيفا” والآسيوي بخصوص ما يتعلق بمنظومة الكرة خلال الفترة الجارية.

وقال القاسم إن من ضمن ذلك مشكلة عقود لاعبي الأندية، كيفية تجديدها ومواعيد فترات التسجيل.

وأشار إلى عدم وصول أي شيء رسمي واضح من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي يمكنهم مخاطبة الأندية به للرد على استفساراتها بخصوص العقود وفترات التسجيل.

كما أشار إلى أن الأمور لن تتضح إلا بعد تقلص انتشار فيروس كورونا المستجد وعودة الحياة لطبيعتها.