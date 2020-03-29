فرنسا تسجل 319 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجّلت فرنسا 319 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2314 منذ بدء الجائحة، وفق أرقام نُشرت السبت على الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية.

وبهذه الأرقام ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في فرنسا إلى 37,575، علما أن 17,620 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات (أي بزيادة 1,888 حالة استشفاء) بينهم 4,273 في العناية المشددة.

كما أعلن وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران اليوم السبت أنّ فرنسا طلبت “أكثر من مليار” كمامة واقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحافي إلى “إقامة جسر جوي وثيق ومكثف بين فرنسا والصين بشكل يسهل دخول الكمامات الواقية إلى أراضينا”، مذكراً بأنّ بلاده بحاجة إلى 40 مليون كمامة أسبوعيا.