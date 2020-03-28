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شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن جدول دروس المرحلة المتوسطة عبر «قناة عين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن جدول دروس الأسبوع الحادي عشر للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط).
وقالت في تغريدة بموقع “تويتر” إن الدروس تذاع عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم.
كما أشارت إلى بث الدروس عبر رابط القناة على موقع “يوتيوب”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.