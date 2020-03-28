شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الرياض» تستثمر فترة منع التجول في رصف الشوارع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استفادت أمانة منطقة الرياض من فترة منع التجول للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال اليومين الماضيين، بتنفيذ أعمال سفلتة للطرق الرئيسية والفرعية بمساحات وأطوال كبيرة.

وأوضحت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها تمكنت خلال يومين من سفلتة ما طوله 44200 متر مربع، وبأطوال طرق بلغت 6160 مترًا طوليًا في مختلف أرجاء مدينة الرياض.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أنها تفادت بقيامها بعمليات السفلتة، واستثمار فترة منع التجول أي إرباك للحركة المرورية.

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