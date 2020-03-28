دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيق Google Duo يدعم الآن حتى 12 شخص في مكالمات الفيديو الجماعية ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق Google Duo تدعم من خلاله عدد أكبر في مكالمات الفيديو الجماعية يصل إلى 12 شخص.

حددت شركة جوجل عدد الأشخاص في مكالمات الفيديو الجماعية في تطبيق Google Duo بعدد 8 أشخاص فقط خلال الفترة الماضية، إلا أن عملاق البحث تقدم تحديث جديد للتطبيق مع دعم إنضمام عدد أكبر من المستخدمين في المكالمات الجماعية.

تستمر شركة جوجل في تحديث تطبيق Google Duo، حيث يأتي التحديث الجديد ليدعم المستخدمين بعدد أكبر في مكالمات الفيديو الجماعية يصل إلى 12 مستخدم.

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ويعد تطبيق Google Duo أحد التطبيقات المحدودة من تطبيقات المراسلة والتواصل الإجتماعي التي قدمت من عملاق البحث والتي إستمرت حتى الآن، حيث تتجه جوجل غالباً لإغلاق هذه الفئة من التطبيقات، وإطلاق تطبيقات جديدة.

ويأتي هذا الدعم لعدد أكبر بنسبة 50% لمجموعة مكالمات الفيديو، حيث تشير التوقعات إلى أن الزيادة الجديدة في العدد المحدد يأتي كنتيجة لإنتشار فيروس COVID-19، لدعم المستخدمين لعقد مؤتمرات وإجتماعات الفيديو للعمل بكفاءة أفضل.

المصدر

هذا الموضوع تطبيق Google Duo يدعم الآن حتى 12 شخص في مكالمات الفيديو الجماعية ظهر على التقنية بلا حدود.