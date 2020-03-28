“الإمارات” تعلن عن 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الدولة إلى 468 إصابة مؤكدة.
وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وتم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقاً وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي، الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات. ونصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون أعراضاً تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس، وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.
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