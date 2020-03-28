اخبار الخليج

الأمير الوليد بن طلال يضع مجموعة من شركاته تحت تصرف السعودية لمواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير الوليد بن طلال يضع مجموعة من شركاته تحت تصرف لمواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمير السعودى الوليد بن طلال، عن وضع مجموعة من شركاته تحت تصرف الحكومة السعودية، لمواجهة «كوفيد 19».

وقال الأمير فى تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:«دعمًا لجهود الدولة في مواجهة كورونا ومن منطلق كلنا مسؤول، وإضافة لجهود مستشفى المملكة، نضع شركة المملكة تحت خدمة وطننا وحكومتنا، وشركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وفندق فور سيزونز الرياض ومدارس المملكة بسعة 3 آلاف طالب والفنادق المدارة في مكة والمدينة».

ونفذت المملكة العربية السعودية حملات تعقيم فى 46 موقعاً بالمنطقة الشرقية، وفي مركز عين دار والمراكز الأخرى التابعة لها، وذلك استمراراً للجهود المبذولة، في إطار تكثيف حملات التعقيم والحملات التفتيشية للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية، وفق بيان للمنطقة الشرقية نشرته واس.

Advertisements


وأسفرت هذه الحملات عن إغلاق ثلاثة محلات مخالفة للاشتراطات الصحية ومصادرة 23 كيلو جرام من المواد الغذائية والأدوات الغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما قام المفتشون بزيارة 63 موقعاً رصدوا خلالها عدداً من المخالفات، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم والحملات التفتيشية للقضاء على هذه الجانحة.

 


كما بدأت أمانة الشرقية في تركيب خمس كاميرات حرارية في أسواق النفع العام ، إذ بدأت بتركيب أول كاميرا حرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بهدف قياس درجة حرارة المتسوقين والباعة ، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا " ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير الوليد بن طلال يضع مجموعة من شركاته تحت تصرف السعودية لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا